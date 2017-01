foto Ansa

15:19

- E' davvero salata la bolletta della luce per le aziende italiane. Da un'analisi Confartigianato che misura lo spread Italia-Ue per i costi della luce, risulta in fatti che lo scorso anno, gli imprenditori italiani hanno pagato 10.077 milioni di euro in più rispetto alla media Ue. Sono la Lombardia e Milano in vetta alla classifica di regioni e province italiane con la bolletta elettrica più costosa a carico delle aziende.