foto LaPresse

15:25

- "Faccio fatica ad essere ottimista". Lo ha affermato il segretario della Cgil, Susanna Camusso, che ha aggiunto: "Ho la sensazione che siamo alla vigilia di un periodo, quello dell'autunno, in cui i dati dell'occupazione e della crisi industriale precipiteranno ulteriormente. Purtroppo non ci sono stati passi in avanti". Sull'ipotesi di un Monti-bis, il leader della Cgil ha dichiarato: "Non si può tenere sospesa la democrazia per un periodo lungo".