Berlino, Merkel a Samaras: "Atene resti in euro" Il premier greco: "Rispetteremo gli impegni"

Crisi, Rehn: Monti ha fatto molto e in fretta 15:08 - "Rispetteremo gli impegni, ma lasciateci respirare". Lo ha assicurato il premier Samaras, giunto a Berlino dove è stato ricevuto con gli onori militari da Angela Merkel. "Atene è parte dell'eurozona e vorrei che vi rimanesse. Ma per farlo deve rispettare i suoi impegni", ha ribattuto la cancelliera. I due partner europei hanno avuto un incontro bilaterale per discutere della delicata situazione greca, e dal quale le Borse si attendono molto.

Samaras: "Riusciremo a ottenere buoni risultati"

"Il rapporto della troika dirà che il nuovo governo greco può ottenere risultati". Lo ha detto il premier greco Antonis Samaras durante la conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Atene rispetterà gli impegni presi", ha quindi ribadito il leader. I miei tre messaggi sono i seguenti: porteremo dei risultati, stiamo riducendo due deficit, quello di bilancio e quello di credibilità del Paese e sono convinto che questi piani saranno portati a termine". Infine, dice Samaras, "la ripresa dell'economia è di grande importanza per raggiungere i nostri obiettivi".



"Non vogliamo altri aiuti"

"Non vogliamo altri aiuti", ma "tempo per respirare": ha poi continuato il premier greco. La Grecia "è un Paese molto orgoglioso e non ci piace essere dipendenti da soldi altrui. Vogliamo essere autonomi e uscire dalla crisi e lo faremo. Il nostro Paese ha enormi risorse inutilizzate, ha molti vantaggi competititivi, ha un patrimonio nazionale molto ricco e ha importanti risorse umane. La Grecia ha solo bisogno di una cosa sola, della possibilità di ritrovare sviluppo e crescita e se le riceve questo sarà anche un contributo alla potenza e al rafforzamento dell'Europa perché in questo modo dimostra che è capace di risolvere i propri problemi".



"Basta dire che vogliamo la dracma"

"Come si possono fare le privatizzazioni, se un politico di rango, di qualsiasi paese sia, dice alla stampa che la Grecia vuole andare indietro al tempo della dracma?": ha poi ribadito Samaras. "Dopo quasi sei anni di recessione, alcune tossiche esternazioni possono solo fare male", ha dichiarato.



Merkel: "Mi aspetto che la Grecia rispetti gli impegni presi"

Il governo tedesco si aspetta che gli impegni assunti vengano messi in pratica. A dirlo la cancelliera tedesca Angela Merkel durante l'incontro. Perché "la Grecia è parte dell'eurozona e vorrei che rimanesse nell'eurozona", ha spiegato. "L'euro - ha continuato - è più di una valuta, è l'idea di una Europa unita e per questo è così importante". Oggi, ha continuato, "abbiamo parlato di tutti i passi che bisogna intraprendere e che sono legati alle attese".



"La crisi dovuta alla mancanza di fiducia nell'Eurozona"

Merkel ha detto anche che "chiaramente la crisi debitoria in Europa ha a che fare con la mancanza di fiducia non nei confronti della Grecia, ma per tutta l'Eurozona. Dobbiamo ripristinare questa fiducia e rispondere alle attese. Durante il colloquio con il premier Samaras, ho detto che ci aspettiamo che la Grecia attui gli impegni presi e che alle parole seguano i fatti", ma "adempiere agli impegni vuol dire anche che la Grecia si aspetta dalla Germania che non vengano prese decisioni affrettate", quindi "solo sulla base di fatti accertati che per me sono il rapporto della troika" che sta accertando lo stato dei progressi delle riforme in Grecia.



"Con Samaras buon inizio ma ancora c'è tanto da fare"

"L'incontro è stato un buon inizio ma tanto resta ancora tanto da fare". A ribadirlo la cancelliera durante l'incontro con la stampa. "Dobbiamo lavorare perché alla fine le realtà dei cittadini in Grecia e Germania siano uguali: non ci siamo ancora riusciti ma speriamo sia l'inizio", ha aggiunto.