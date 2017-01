foto Afp

10:28

- Borse europee in calo in scia alle Piazze asiatiche deboli per il rallentamento delle crescita negli Usa e in Cina. Gli occhi sono puntati sull'incontro di oggi tra la Merkel e Samaras per sciogliere il nodo della Grecia. Tra i listini frena soprattutto Milano (-1,04%). Debole Madrid (-0,04%). Attorno al mezzo punto le perdite di Parigi, Francoforte, Londra.