20:19

- "Per affrontare la crisi dobbiamo andare avanti con tutti i passi possibili per una sorveglianza europea delle banche insieme con la Bce". Lo ha detto François Hollande in una conferenza stampa al fianco di Angela Merkel a Berlino, prima di una cena di lavoro con la cancelliera tedesca. "Sia la Francia, sia la Germania vogliono dare sostanza a questo piano sia dal punto di vista finanziario, sia da quelli economico e politico", ha proseguito.