Merkel: "Incoraggiare Atene per le riforme"

foto LaPresse 20:03 - "Per me è importante incoraggiare la Grecia a continuare sulla strada delle riforme". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino prima di una cena di lavoro con il presidente francese François Hollande. La cancelliera tedesca ha aggiunto che è "importante che tutti mantengano i loro impegni" e che comunque bisogna aspettare il rapporto della Troika prima di prendere qualsiasi decisione su Atene.

Angela Merkel ha poi ricordato che domani incontrerà il primo ministro Samaras. Da parte sua Hollande ha detto "noi vogliamo che la Grecia rimanga nell'euro". "E' importante per me che tutti restino fedeli agli impegni presi e soprattutto aspettiamo i risultati del report della troika" prima di prendere decisioni su Atene, ha aggiunto parlando ai giornalisti prima della cena di lavoro con Hollande.



Domani il premier greco Antonis Samaras incontrerà la cancelliera tedesca e sabato andrà a colloquio con Hollande.



Hollande: "Bce sorveglierà le banche"

"Dobbiamo andare avanti con tutti i passi possibili per una sorveglianza europea delle banche insieme con la Bce", ha detto François Hollande. "Sia la Francia, sia la Germania vogliono dare sostanza a questo piano sia dal punto di vista finanziario, sia da quelli economico e politico", ha proseguito.