Effetto Grecia e dati sulla disoccupazione Usa affondano le Borse: Piazza Affari maglia nera

18:35

- Chiusura negativa per Piazza Affari alla quale non riesce il rimbalzo nonostante un lieve recupero nel finale delle contrattazioni dopo essere scesa fino a -1,93%. Il Ftse Mib ha chiuso a -1,37% (14.953 punti) mentre il Ftse All Share ha ceduto l'1,28% (15.836 punti). Il Ftse Italia Star finale si è attestato a 10.366 punti (-0,18%).