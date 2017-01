foto Getty

15:40

- Apertura negativa per Wall Street, con l'indice Dow Jones che perde lo 0,19% a 13.147,36 punti e il Nasdaq che mostra un calo dello 0,33% a 3.063,39 punti. La nuove misure di stimolo per la crescita, ipotizzate dalla Federal Reserve, non bastano infatti a infondere ottimismo sul mercato Usa, sfiduciato dai dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, cresciute di 4.000 unità.