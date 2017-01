foto Ap/Lapresse

12:55

- Pesantemente colpito dalla crisi economica, il gruppo automobilistico Opel ha annunciato che è in arrivo la settimana corta per molti dei suoi addetti. La misura per tagliare i costi interesserà migliaia di dipendenti e scatterà a partire dal mese di settembre. Sembra che la decisione sia stata presa in accordo con i sindacati.