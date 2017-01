foto LaPresse

11:50

- "Bisogna ridurre le tasse, bisogna dimostrare che c'è voglia di dinamismo nell'economia italiana". Il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, lancia l'appello dal Meeting di Rimini, parlando a Tgcom24. E mette in guardia dalle agenzie di rating, che "attaccano il mulo dove vuole il padrone. In questo caso, si sono attaccati all'ottimismo. Ma l'ottimismo si deve fondare su quello che sappiamo o che vogliamo fare, altrimenti non ce la faremo".