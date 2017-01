Facebook, via libera all'acquisto di Instagram

foto Dal Web

- Arriva oggi l'ok definitivo da parte della Federal Trade Commission (FTC), l'antitrust Usa, che permette di definire chiuso il caso dell'acquisto di Instagram da parte di Facebook. Il processo di acquisizione era infatti iniziato qualche mese fa, per la precisione ad aprile, mese in cui il social network aveva offerto 300 milioni di dollari in cash oltre a 23 milioni di azioni ordinarie per acquistare il sito. Ad oggi però le cose possono dirsi notevolmente cambiate.