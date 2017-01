foto Ap/Lapresse

09:15

- Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,84%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,67%. In evidenza Mps ma bene anche le altre banche, con UniCredit e Intesa Sanpaolo a tirare il plotone. Buoni spunti per Impregilo, Fiat e Generali. In controtendenza Finmeccanica. Poco variato, nelle prime battute della seduta odierna, lo spread tra Btp e Bund che si porta a 424 punti base.