foto Ap/Lapresse

08:46

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in territorio positivo (+0,51%), recuperando le perdite della prima parte della seduta, causate dalla chiusura negativa di Wall Street e dal rafforzamento dello yen, con le attese di una nuova discesa in campo della Federal Reserve. L'indice Nikkei si porta a quota 9.178,12, in rialzo di 46,38 punti, toccando i nuovi massimi da tre mesi.