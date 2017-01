foto Ansa

07:20

- L'euro recupera terreno sui mercati nipponici rispetto alle quotazioni di New York: la moneta unica passa di mano a 1,2539 dollari e a 98,48 yen. Il biglietto verde è poco mosso verso la divisa giapponese, attestandosi a quota 78,52. Apertura in leggero rialzo per Hong Kong, +0,24%. In pareggio invece l'apertura di Shanghai (-0,04%) mentre Tokyo ha aperta negativa (-0,56%).