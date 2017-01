foto Ansa

17:15

- Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha accolto in maniera positiva le dichiarazioni dei ministri Passera e Patroni Griffi sulla seconda tranche di provvedimenti in arrivo a settembre. "Le ulteriori misure a sostegno della crescita vanno nella giusta direzione", ha commentato. In particolare, ha aggiunto Squinzi, "gli interventi su semplificazione, agenda digitale e green economy rappresentano un tassello importante per la ripresa economica".