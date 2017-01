foto Ap/Lapresse

15:54

- La Borsa di New York apre in calo, condizionata dai rinnovati timori sulla crisi globale e in particolare sulla situazione in Grecia. Il Dow Jones perde lo 0,06% a 13.193,74 punti, il Nasdaq cede lo 0,14% a 3.063,85 punti, mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,13% a 1.411,19 punti.