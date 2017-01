- Il processo del secolo tra Apple e Samsung, svoltosi a San José, in California, è giunto alle battute finali. Nel giorno delle arringhe, le due multinazionali hanno avuto due ore ciascuno per riassumere il caso ai giurati che saranno poi chiamati ad emettere il verdetto. Apple e Samsung non sono riuscite a trovare un accordo e senza un'intesa in tasca ora l'ultima parola spetta alla giuria.

Nonostante il tentativo in extremis dei due amministratori delegati Tim Cook e Know Oh-Hyun, sulla spinta del giudice Lucy Koh, l'accordo non si è verificato. "Vedo rischi per ambedue le parti. E' il momento della pace", aveva detto Koh nei giorni scorsi invitando a nuovi colloqui e al raggiungimento di un'intesa.

Apple accusa Samsung di aver copiato l'iPad e l'iPhone e chiede dai 2,5 ai 2,75 miliardi di dollari in danni, oltre al rendere permanente il bando al momento temporaneo delle vendite negli Stati Uniti di tablet Samsung. La società sudcoreana chiede 421,8 milioni di dollari ad Apple per aver infranto alcuni dei suoi brevetti. Per Samsung la posta in gioco è elevata. Anche un qualsiasi ritardo nelle vendite negli Stati Uniti potrebbe mettere a rischio il suo dominio sul mercato degli smartphone statunitense.

La Samsung, ha dichiarato Harold McElhinny, avvocato di Apple, ha avuto "una crisi di progettazione" dopo il lancio dell'iPhone. Secondo McElhinny, la Samsung ha venduto 22,7 milioni di smartphones e tablet utilizzando tecnologie rubate ad Apple dal giugno 2010, per una vendita di 8,16 miliardi di dollari. "I danni in questo caso devono essere ampi, perché l'infrazione è stata grave", ha aggiunto il legale.

L'avvocato di Samsung, Charles Verhoeven, ha risponsto sostenendo che "i consumatori non confondono i prodotti. Apple non ha mostrato alcuna prova che ci sia stato un inganno". "Un verdetto a favore di Apple - ha aggiunto - potrebbe limitare la concorrenza e ridurre le scelte per i consumatori".

La giuria di nove uomini e una donna è chiamata a deliberare dopo aver ascoltato tre settimane di testimonianze di esperti di tecnologia e brevetti, e di dirigenti delle aziende. A ognuno dei membri sono state consegnate decine e decine di pagine di istruzioni. Per raggiungere un verdetto servirà un parere unanime.

Samsung è il maggiore produttore di smartphone con il sistema operativo Android e questo conferma - secondo gli osservatori - le implicazioni che il verdetto della giuria potrebbe avere sull'industria degli smartphone nel suo complesso.