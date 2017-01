foto Ansa

09:39

- Torna a salire lo spread tra Btp e Bund. Dopo aver aperto a 410 punti, sale a 418. I titoli del governo di Berlino offrono l'1,50% mentre quelli italiani garantiscono il 5,68%. Non va meglio per i Bonos spagnoli per i quali lo spread, pur restando saldamente sotto quota 500, riprende a crescere, passando dai 465 punti dell'apertura a 470.