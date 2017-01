Piazza Affari apre in negativo

foto LaPresse 11:32 - Avvio di seduta in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,65%, a 15.231 punti, mentre il Ftse All Share arretra dello 0,64% a 16.113 punti. Male anche le altre europee: Francoforte -0,61%, Londra -0,80%, Parigi -0,73%. - Avvio di seduta in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,65%, a 15.231 punti, mentre il Ftse All Share arretra dello 0,64% a 16.113 punti. Male anche le altre europee: Francoforte -0,61%, Londra -0,80%, Parigi -0,73%.

Vendite generalizzate su tutti i settori, a partire dai bancari con Mps in calo di quasi il 2% e con le altre banche del listino principale in flessione di un punto percentuale. Giù Mediaset che cede l'1,9%, male gli industriali e gli energetici. Poco mosso l'euro, scambiato a 1,2461 dollari (da 1,2428) e 98,86 yen (98,81), mentre il dollaro/yen è stabile a 79,33. Petrolio in calo di 0,10 dollari a 96,74 dollari al barile.



Cala lo spread tra Btp e Bund

Spread Btp-Bund scende a quota 406,1 punti base. Il rendimento dei decennali italiani è al 5,58%. Il differenziale tra i titoli di Stato spagnoli e quelli tedeschi si attesta a 459 punti, con un rendimento dei Bonos decennali al 6,119%.