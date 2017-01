foto LaPresse

08:24

- Chiusura in calo oggi per la Borsa di Tokyo, con l'indice principale Nikkei a 9.131,74 punti (-0,27%). Gli operatori segnalano comunque un'attività piuttosto moderata, in linea con il periodo estivo, e sottolineano il fatto che le vendite sul mercato azionario sono, almeno in parte, dovute anche a una serie di realizzi dopo i recenti guadagni.