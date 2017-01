foto Ap/Lapresse Correlati Juncker e Merkel: nessuna decisione prima del rapporto della Troika

Il premier greco Antonis Samaras chiede più tempo ai creditori internazionali della Grecia per fare le riforme. In una intervista al giornale tedesco Bild, Samaras spiega che "chiediamo soltanto un po' più di respiro per far girare l'economia e aumentare gli introiti statali. Più tempo non significa automaticamente più soldi". "E comunque - aggiunge - i tedeschi riavranno i loro soldi. Lo garantisco personalmente".

Il premier ha fatto questa promessa parlando alla "Suddeutsche Zeitung", in un'intervista che sarà pubblicata domani.



Samaras ha poi spiegato che "stiamo facendo progressi, stiamo riducendo il numero complessivo dei dipendenti pubblici", prospettando "presto un servizio pubblico ridimensionato, in miglior salute e decisamente più efficiente".



Per il premier greco una 'Grexit', cioè l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe catastrofica: "Ci sarebbero almeno cinque anni di recessione e la disoccupazione salirebbe al 40%. Un incubo per la Grecia: crollo economico, dramma sociale e una crisi senza precedenti della democrazia".