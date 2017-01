foto LaPresse 22:25 - Giornata sugli scudi per Piazza Affari che chiude la seduta con un deciso rialzo realizzando ampiamente il miglior risultato tra le principali piazze azionarie europee. L'indice Ftse Mib ha fatto segnare un +2,39% attestandosi a 15.330 punti, mentre il Ftse All Share ha chiuso con un +2,25% (16.217 punti). - Giornata sugli scudi per Piazza Affari che chiude la seduta con un deciso rialzo realizzando ampiamente il miglior risultato tra le principali piazze azionarie europee. L'indice Ftse Mib ha fatto segnare un +2,39% attestandosi a 15.330 punti, mentre il Ftse All Share ha chiuso con un +2,25% (16.217 punti).

In progresso anche l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,95% a quota 10.447 punti. Milano sfrutta le voci sull'intervento della Bce per frenare la speculazione sui titoli di Stato e sulla capacita' del governo greco di trovare le risorse per sbloccare gli aiuti della troika.



Intanto, lo spread tra Bpt decennali e Bund tedeschi chiude in calo a quota 409 punti, con il rendimento del decennale al 5,66%.



Fra i titoli del listino milanese, fra i segni verdi in evidenza soprattutto Banca Mps che guadagna 7,2 punti, seguita da Banco Popolare, Bper, Mediobanca e Generali. Fra i maggiori ribassi, sul segmento Star segno rosso per Mondo Tv che cede 2,5 punti, seguita da Elica, Irce, Biancamano ed Eems.



Anche le altre principali Borse europee archiviano le contrattazioni all'insegna dei guadagni, nonostante l'avvio piato fatto segnare da Wall Street. Fra le piazze finanziarie, Parigi chiude a +1,04%, Francoforte guadagna lo 0,81% mentre Londra avanza dello 0,73%.



Wall Street chiude in calo

Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,51% a 13.204,27 punti, il Nasdaq cede lo 0,29% a 3.067,26 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,3% a 1.413,23 punti.