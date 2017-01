foto Olycom

11:10

- "L'attuale governo italiano ha tantissima credibilità" e Monti deve fare progressi il più velocemente possibile "per creare una certa luce in fondo al tunnel". Queste le parole del direttore operativo di Fitch, David Riley, con cui sottolinea come i rischi della fine del suo governo siano maggiori dei problemi dell'economia.