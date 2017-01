foto Afp 10:28 - Nuove assunzioni alla Bce dove è scattato l'allarme stress. la crisi nell'Eurozona sta infatti mettendo a dura prova i dipendenti dell'Eurotower, da rendere necessarie, appunto, nuove assunzioni. Il quotidiano 'Die Welt' rivela che il direttivo della Banca centrale europea ha accolto le richieste del sindacato interno, anche se ha ridotto a 40 le 60 nuove assunzioni richieste a partire dal 2013. - Nuove assunzioni alla Bce dove è scattato l'allarme stress. la crisi nell'Eurozona sta infatti mettendo a dura prova i dipendenti dell'Eurotower, da rendere necessarie, appunto, nuove assunzioni. Il quotidiano 'Die Welt' rivela che il direttivo della Banca centrale europea ha accolto le richieste del sindacato interno, anche se ha ridotto a 40 le 60 nuove assunzioni richieste a partire dal 2013.

Il responsabile sindacale Marius Mager aveva scritto a Mario Draghi spiegando che il superlavoro cronico dei dipendenti costituisce "un potenziale serio rischio operativo per la Bce", causato anche dal "crescente numero di lunghi periodi di assenza" dovuti alle "missioni nei vari Paesi", ma anche da malattie dovute allo "stress".



Decisivo un sondaggio interno, che ha rivelato come "la Bce non disponga di sufficiente personale per assolvere i suoi compiti attuali, per non parlare di quelli futuri sempre piu' importanti". Per controllare i programmi di riforme dei vari Stati in difficolta', infatti, non pochi dipendenti dell'Eurotower sono sempre più spesso inviati in missione, mentre nella stessa centrale di Francoforte il lavoro notturno e nel weekend è diventato nel frattempo una routine.



L'80% dei dipendenti lamenta di essere oberato da troppo lavoro, con il 20% che ritiene la propria vita privata seriamente influenzata dall'impegno professionale, mentre il 16% afferma che lo stress da lavoro ha "serie" conseguenze anche sulla salute