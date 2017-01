foto LaPresse

09:16

- Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,53% a 15.053 punti. Apertura in rialzo anche per le Borse europee con gli investitori che, nonostante il serrato confronto tra Bce e Bundesbank, sul tetto anti spread, scommettono nuovamente su interventi straordinari da parte dell'Eurotower. Parigi e Francoforte guadagnano rispettivamente lo 0,5% e lo 0,3%.