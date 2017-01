foto Ansa

08:51

- Apertura in leggero calo per lo spread fra Bund e Btp a 10 anni che dai 426 punti della chiusura di ieri scende a quota 432, un valore che riporta il rendimento dei nostri titoli al 5,75%. In calo anche lo spread fra Bund e Bonos spagnoli sceso a 478 punti.