08:30

- Chiusura col segno meno per la Borsa di Tokyo. Al termine delle contrattazioni l'indice Nikkei dei 225 titoli principali è sceso così a quota 9.156,92 dopo aver ceduto 14,24 punti pari allo 0,15%. In lievissima controtendenza il Topix relativo all'intero listino, che ha guadagnato invece 0,60 punti pari allo 0,07% per attestarsi infine a quota 765,26.