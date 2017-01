foto Ap/Lapresse 22:33 - Apple è la società che vale più di tutti i tempi negli Stati Uniti. I titoli di Cupertino volano oltre i 663 dollari per azione: ciò si traduce in una capitalizzazione di mercato di oltre 619 miliardi di dollari. Apple vale 200 miliardi di dollari più di Exxon Mobile, la seconda società per valore di Borsa. Seguono Microsoft, Wal Mart e Ibm. Il record precedente apparteneva a Microsoft, con i 618,9 miliardi del dicembre 1999. - Apple è la società che vale più di tutti i tempi negli Stati Uniti. I titoli di Cupertino volano oltre i 663 dollari per azione: ciò si traduce in una capitalizzazione di mercato di oltre 619 miliardi di dollari. Apple vale 200 miliardi di dollari più di Exxon Mobile, la seconda società per valore di Borsa. Seguono Microsoft, Wal Mart e Ibm. Il record precedente apparteneva a Microsoft, con i 618,9 miliardi del dicembre 1999.

E secondo gli analisti la corsa di Apple non è destinata a fermarsi: per molti Cupertino è ancora sottovalutata e dovrebbe aver un prezzo di 900 dollari per azione, a fronte dei 663,30 dollari attuali, divenendo così la prima società con una capitalizzazione di mercato da 1.000 miliardi di dollari.



Il titolo segna un nuovo record

Nuovo record per Apple a Wall Street nella seduta di lunedì. I titoli di Cupertino chiudono al livello record di 665,15 dollari, in aumento del 2,63%.