foto LaPresse

18:09

- I sindacati non condividono l'ottimismo espresso dal premier Mario Monti e dal ministro Corrado Passera su una fine ormai prossima della crisi. Per Raffaele Bonanni, numero uno della Cisl, "il Paese è in una situazione disastrosa", mentre per Luigi Angeletti, segretario generale Uil, l'ottimismo del premier è "necessario ma assolutamente infondato". "I nostri dati - spiegano dalla Cgil - e di Confindustria ci dicono tutto il contrario".