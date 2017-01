foto Ansa

17:44

- Chiusura in negativo per Piazza Affari che riesce comunque a recuperare qualcosa dopo essere scesa oltre il 2%. Il Ftse Mib ha chiuso a -1,01% (14.971,88 punti), mentre il Ftse All Share ha ceduto lo 0,96% (15.860,09 punti). Il Ftse Star si è attestato -0,07% (10.348 punti).