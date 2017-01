foto IberPress

16:40

- Sulla scia dell'andamento negativo di Wall Street, anche i listini europei ampliano le perdite. In particolare Milano (-2%) e Madrid (-1,6%). Deboli le banche (-2%), con Unicredit in calo del 3% e Mps che improvvisamente azzera il rialzo e viene costretta a uno stop in asta di volatilità.