Passera: "Fine della crisi vicina, ma pesa l'eredità della seconda Repubblica"

foto Ansa Correlati Passera: "La fine della crisi è più vicina" 18:08 - Nonostante "la fine della crisi si inizi a intravvedere", per Corrado Passera è necessario "non nascondere i problemi sulla crescita. La situazione non è delle migliori e l'eredità della seconda Repubblica è davvero deludente". "L'uscita dalla crisi dipenderà molto da quello che riusciremo a fare", ha spiegato quindi il ministro dello Sviluppo economico. - Nonostante "la fine della crisi si inizi a intravvedere", per Corrado Passera è necessario "non nascondere i problemi sulla crescita. La situazione non è delle migliori e l'eredità della seconda Repubblica è davvero deludente". "L'uscita dalla crisi dipenderà molto da quello che riusciremo a fare", ha spiegato quindi il ministro dello Sviluppo economico.

"Tasse, zavorra da correggere"

Intervenendo al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini Passera ha affrontato anche il problema tasse: "Abbiamo una delle più alte tassazioni al mondo: è una zavorra che dobbiamo correggere" ha detto, spiegando che il governo deve "trovare le risorse per il welfare e per ridurre la fiscalità ai cittadini e alle imprese oneste".



"Italia è stata vicinissimo a commissariamento"

Il ministro dello Sviluppo economico ha spiegato come solo grazie a Mario Monti "abbiamo evitato il commissariamento, ma ci siamo arrivati molto vicini". "L'umore del mondo nei nostri confronti - ha spiegato il ministro - è stato cambiato dalla dimostrazione di unità che il Paese è riuscito a dare".



"Welfare e crescita, dobbiamo lavorare"

"Il nostro welfare ha dei rischi che derivano da tante inefficienze, tanti sprechi e da tante frodi che ci sono dentro" ha spiegato Passera sottolineando tuttavia come "questa è la parte più facile da sistemare".



"Parliamo di come sviluppo e welfare devono convivere e se non c'è uno non c'è l'altro. Il welfare è una scelta di civiltà che parte dalla necessità di riconoscere dignità alla vita umana". "La coesione sociale - prosegue Passera - è la base della crescita. La coesione e la competitività vanno insieme".



"Sulla produttività dobbiamo recuperare. Rispetto all'Europa siamo indietro. La produttività viene da tante cose ma viene anche da una componente che è nelle mani delle parti sociali".



Frattini a Tgcom24: "Con Monti fuori dal tunnel"

"Gli italiani stanno facendo tanti sacrifici e noi dobbiamo attuare quelle iniziative che servono a tirare l'Italia fuori dal tunnel". Lo ha detto Franco Frattini a Tgcom24, aggiungendo: "Credo che raggiungeremo questo risultato, che è lo scopo del governo Monti”. Parlando della crisi e dell'Europa ha poi affermato: "Se Berlino dovesse seguire la linea della Bundesbank sarebbe un atto egoista". "Nessuno può dare istruzioni a Bce", ha poi proseguito.



Sindacati: "Fine vicina? Ottimismo infondato"

L'ottimismo espresso da Mario Monti ieri al Meeting di Rimini e rinnovato oggi dal ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, non trova riscontro positivo tra i leader delle organizzazioni sindacali. Per Raffaele Bonanni, numero uno della Cisl, "il Paese è in una situazione disastrosa. Credo che la fine della crisi la vedremo solo quando tutti tireranno da una sola parte per affrontare i nodi che abbiamo di fronte". Per Luigi Angeletti, segretario generale della Uil, l'ottimismo del presidente del Consiglio è invece "necessario ma assolutamente infondato", mentre la Cgil "non vede l'uscita dal tunnel" e per bocca del segretario confederale Elena Lattuada afferma: "I nostri dati e quelli di Confindustria ci dicono tutto il contrario".