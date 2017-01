foto Afp Correlati Bce, i falchi di Berlino attaccano Draghi

Bce: interventi dopo avvio Efsf 16:06 - Il piano Bce per l'acquisto di titoli di Stato potrebbe comportare rischi "significativi". La Bundesbank lancia l'allarme nel suo bollettino mensile, auspicando che l'Eurotower non assuma ulteriori rischi a scapito del suo bilancio. Il governo tedesco frena invece su eventuali iniziative di Francoforte oltre un certo tasso nei Paesi sotto attacco. Dice di non saperne nulla e di ritenere l'ipotesi "teoricamente molto problematica". - Il piano Bce per l'acquisto di titoli di Stato potrebbe comportare rischi "significativi". La Bundesbank lancia l'allarme nel suo bollettino mensile, auspicando che l'Eurotower non assuma ulteriori rischi a scapito del suo bilancio. Il governo tedesco frena invece su eventuali iniziative di Francoforte oltre un certo tasso nei Paesi sotto attacco. Dice di non saperne nulla e di ritenere l'ipotesi "teoricamente molto problematica".

La replica della Bce alle critiche dei banchieri tedeschi non si è fatta attendere. "E' assolutamente fuorviante - ha detto un portavoce dell'Eurotower, riferendosi alla possibile adozione di un tetto anti-spread - scrivere di decisioni che non sono ancora state prese".



Le accuse della Bundesbank

Sul bollettino della Banca tedesca si legge infatti "che l'acquisto di titoli di Stato da parte dell'Eurosistema debba essere vista criticamente e comporti rischi di stabilità significativi". Il nuovo programma della Bce, dicono ancora i banchieri centrali tedeschi, "potrebbe essere illimitato", e aggiungono che le decisioni sulla potenziale maggiore condivisione dei rischi di solvibilità dovrebbero essere prese dai governi e dai Parlamenti, non dalle banche centrali.



Inoltre, la Bundesbank esprime le sue perplessità anche sull'eventuale assegnazione a Francoforte della sorveglianza sulle banche europee. Dare alla Bce la responsabilità della nuova autorità, si legge nel bollettino, comporta "il rischio di conflitto con l'obiettivo primario della politica monetaria che è quello di garantire la stabilità dei prezzi".



Bce: no a speculazioni su decisioni non prese

Secca la risposta: sbagliato speculare sui futuri interventi della Bce e dare notizia di decisioni che in realtà non sono ancora state prese. Le indiscrezioni riferiscono che Francoforte starebbe valutando specifiche soglie per i tassi di interesse dei singoli Paesi della zona euro, con la possibilità di intervenire qualora gli spread sui Bund tedeschi eccedessero tali livelli? Indiscrezioni, appunto, dicono all'Eurotower, nulla di realmente deciso.



"Fuorviante dare notizie su decisioni non prese e anche su posizioni individuali non ancora discusse dal Consiglio Bce, che agirà strettamente nei limiti del proprio mandato", ha detto un portavoce. "Riguardo ai recenti commenti di esponenti politici, è inoltre sbagliato speculare sulle caratteristiche dei futuri interventi della Bce. La politica monetaria è indipendente e strettamente condotta all'interno del mandato della Bce".



Titoli sovrani, la Bce non fa acquisti da 23 settimane

Intanto, si apprende che la Bce non ha effettuato alcun acquisto di titoli di stato di Paesi periferici nell'ultima settimana, portando così a 23 settimane il periodo di tempo in cui l'Eurotower è rimasta inattiva sul mercato secondario. Il programma che era stato lanciato nel pieno della crisi finanziaria la scorsa estate è ora fermo da sei mesi. Nelle ultime settimane la Bce, tramite il presidente Mario Draghi, ha ammesso esplicitamente la possibilità di un nuovo programma di acquisti di bond che questa volta sarà rivolto principalmente alle scadenze più brevi, due e cinque anni.



Il commento di Passera: "Le dichiarazioni tedesche? Un disturbo"

"Le dichiarazioni delle ultime ore sono disturbi che non fanno merito a chi parla". Così il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, replica a proposito degli interventi tedeschi. "Sulle montagne russe della comunicazione europea è difficile intervenire. In queste settimane, mesi abbiamo assistito a una comunicazione in eccesso, sregolata, incoerente e anche con turbativa dei mercati. Esprimo disappunto su come la comunicazione europea sui mercati continua ad andare a stop and go. Ci sono state decisioni importanti della Ue a fine giugno cui si sono aggiunte altre decisioni importanti della Bce. Questi sono i fatti".