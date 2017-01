foto Afp

16:36

- "Chiunque attui una decisiva politica di riforme, ottiene la solidarietà europea. Chi non rispetta le regole e rompe gli accordi siglati non può attendersi aiuti finanziari". Non viene mai citata, ma il messaggio alla Grecia dal ministro tedesco dell'economia, Philipp Roesler è chiaro. "L'Europa e l'euro non possono fallire per colpa di chi blocca le riforme", dichiara allo Spiegel Online.