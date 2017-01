foto Ap/Lapresse

13:55

- Duello Germania-Svizzera sul fisco. Secondo il governatore della Nord Renania-Vestfalia, Hannelore Kraft, le banche svizzere stanno suggerendo ai clienti come trasferire contante dai forzieri elvetici a quelli asiatici, prima che l'accordo sulla tassazione dei conti "neri" fra i due Paesi entri in vigore. Per questo motivo la Regione del nord della Germania, continuerà ad acquistare dati su chi è sospettato di nascondere fondi in Svizzera.