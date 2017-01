foto Ap/Lapresse

13:34

- I governi dell'Ue "sarebbero stupidi" se non pensassero a un piano d'emergenza nel caso in cui le iniziative per risolvere la crisi dovessero fallire. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, oggi a Berlino. La prospettiva di un collasso dell'euro, ha poi aggiunto, "è una speculazione senza senso". "Ci vorrà del tempo prima che ritorni la fiducia dei mercati" nell'eurozona, ha concluso.