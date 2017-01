foto Ap/Lapresse

17:44

- Chiusura positiva per la Borsa di Milano in una giornata con forti rialzi del comparto industriale e dei titoli bancari, dopo l'ipotesi della tutela della Bce estesa agli istituti più piccoli. Il Ftse Mib segna un +1,30% a 15.124 punti, mentre l'All Share si attesta a 16.014 punti (+1,16%). Vola il titolo Monte dei Paschi (+17,5%) dopo la notizia della possibile cessione di quote dell'istituto di credito da parte della Fondazione.