Cardi Black Box, ricavi in forte crescita

foto Ufficio stampa 15:32 - La galleria Cardi Black Box di Barbara Berlusconi, Nicolo Cardi e Martina Mondadori, chiude i primi sei mesi di attività in ottimo stato di salute con una forte crescita di ricavi e utili attirando attenzioni di investitori privati e fondi d'investimento. I ricavi ammontano a 2.500.000 euro circa, la cescita rispetto primi sei mesi del 2011 del 500% circa

La sfida dunque fortissimamente voluta da Barbara Berlusconi sta cominciando a dare i suoi frutti. In un settore, quello dell'arte contemporanea, storicamente ostico per il mercato italiano. Si sa infatti che in Italia l'arte classica la fa da padrone. Ma esperimenti riusciti come quello della Cardi Black box fa ritenere che vi sia in corso una inversione di tendenza. Lo spazio, infatti, di Corso di Porta Nuova a Milano ha infatto registrare un affluenza record di visitatori e appassionati.

Uno spazio aperto alla città e che ha dato la possibilità a tanti giovani artisti emergenti di poter esporre le loro opere.



E da venerdì 7 settembre la galleria milanese tornerà a proporre una nuova stagione di mostre d'arte: si parte con A.R. Penck, pseudonimo di Ralf Winkler, nato nel 1939 nell'allora Repubblica democratica tedesca . Contrastato dal regime comunista perché ritenuto elemento sovversivo, gli viene negata l'ammissione all'Accademia di belle arti. La sua formazione si svolge dunque da autodidatta e si indirizza verso disparati campi, dalla pittura alla filosofia, dalle scienze alla storia delle religioni sino alla musica. Un background ricco che confluirà nelle diverse fasi della sua eterogenea produzione artistica, che spazia dalla pittura alla grafica fino a sperimentazioni negli ambiti della musica jazz, della poesia e della cinematografia.