foto Afp

12:44

- La Commissione europea non ha alcun piano per "la divisione dell'Eurozona o per l'uscita della Grecia", né si prepara a farlo. Lo ha ribadito ancora una volta il portavoce dell'esecutivo europeo, Olivier Bailly, spiegando che "se altri vogliono prepararsi su altri scenari, il nostro dovere è quello di lavorare per preservare l'integrità dell'area euro".