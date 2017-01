foto Ansa Correlati Tasse, Monti rimanda i tagli

Merkel difende la Bce dai "falchi" tedeschi 17:39 - Nuova giornata sugli scudi per i mercati. A partire dallo spread tra Btp e Bund, a quota 430 punti con un rendimento del 5,81%. Bene anche le Borse. A Milano Piazza Affari chiude in rialzo in una giornata contrassegnata dai forti guadagni dei titoli bancari e del comparto industriale. Il Ftse Mib segna un +1,30% a 15.124 punti, mentre l'All Share chiude a +1,16% a 16.014 punti. - Nuova giornata sugli scudi per i mercati. A partire dallo spread tra Btp e Bund, a quota 430 punti con un rendimento del 5,81%. Bene anche le Borse. A Milano Piazza Affari chiude in rialzo in una giornata contrassegnata dai forti guadagni dei titoli bancari e del comparto industriale. Il Ftse Mib segna un +1,30% a 15.124 punti, mentre l'All Share chiude a +1,16% a 16.014 punti.

Vola il titolo Monte dei Paschi (+17,5%) all'indomani dell'intervista di Profumo che ha aperto a una possibile cessione di quote dell'istituto di credito da parte della Fondazione. Decisi rialzi per tutte le altre banche, sull'onda dell'ipotesi della tutela della Bce estesa agli istituti più piccoli: Intesa (+1%), Unicredit (+1,5%), Ubi (+7%), Bpm (+6,5%), Mediobanca (+6,1%).



Supervisione Bce per tutte le banche

La proposta di Unione bancaria fondata sulla supervisione unica da parte della Bce sarà finalizzata dalla Commissione europea "attorno all'11 settembre", in tempo per l'Ecofin informale che si terrà a Cipro. Fonti dell'esecutivo Ue hanno confermato che nella proposta la supervisione della Banca Centrale Europea sarà probabilmente estesa a tutte le banche, non solo a quelle sistemiche.