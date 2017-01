foto Ansa

18:18

- Lo spread fra Btp e Bund in chiusura segna 426 punti, in calo rispetto alla punta massima registrata oggi di 434 punti. Il rendimento dei titoli di Stato decennali italiani è al 5,79%. Il differenziale tra Bonos e Bund si attesta a 504 punti per un tasso del 6,56%.