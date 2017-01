- La Borsa di Milano archivia la seduta odierna in deciso rialzo. L'indice Ftse Mib segna un +1,87% a 14.930 punti. L'All-Share registra un +1,60% a 15.830, mentre lo Star avanza dello 0,77% a 10.285 punti. Tra i guadagni spiccano Mediaset (+11,43%) e A2a (+9,93%).

Piazza Affari è sostenuta dai rialzi dei titoli delle utilities e delle banche. Fra i titoli del listino milanese, i segni verdi in evidenza, oltre Mediaset e A2A, sono Unicredit, Bper e Intesa San Paolo. Fra i maggiori ribassi, segno rosso per Diasorin che cede l'1,1%, seguita da Ferragamo, Fiat Industrial, Prysmian ed Exor.

Boom Madrid: oltre il 4%

Chiusura in rialzo per le Borse europee con Madrid che guadagna oltre il 4% (Ibex +4,05% a 7.417 punti). A Londra il Ftse 100 sale dello 0,03% a 5.834 punti, a Parigi il Cac 40 dello 0,91% a 3.480 e a Francoforte il Dax dello 0,71% a 6.996.

Spread Btp-Bund a 426 punti

Si allenta la tensione sui titoli di Stato. Lo spread fra Btp e Bund in chiusura segna 426 punti, in calo rispetto alla punta massima registrata oggi di 434 punti. Il rendimento dei decennali italiani è al 5,79%. Il differenziale tra Bonos e Bund si attesta a 504 punti per un tasso del 6,56%.