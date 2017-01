foto Ap/Lapresse

16:14

- Avvio di seduta in lieve rialzo per la Borsa di New York. Il Dow Jones avanza dello 0,03% a 13.168,12 punti, il Nasdaq cresce dello 0,24% a 3.038,24 punti e lo S&P 500 sale dello 0,08% a 1.406,58 punti. Note dolenti, invece, per Facebook che cede il 4,4% nel giorno in cui è possibile per alcuni azionisti storici (ma non per il fondatore Mark Zuckerberg) cedere le proprie azioni sul mercato.