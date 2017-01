foto Afp

13:38

- La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta da parte del governo greco per l'allungamento dei tempi del programma di austerità. Lo ha detto il portavoce Olivier Bailly precisando che per Bruxelles "resta valido" il memorandum d'intesa concordato in primavera e che "prima di discutere di altri aspetti" sarà la troika a dover valutare come sono state messe in atto le misure concordate nella missione di luglio.