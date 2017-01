foto Afp 18:15 - Arriva dal quotidiano "Handelsblatt on line" l'attacco dei falchi del governo di Berlino al presidente della Bce Mario Draghi. Secondo Klaus-Peter Willsch (Cdu) e Frank Schaeffler (Fdp), Draghi "ha fatto della Bce un finanziatore di Stati e una bad bank". Per Wilsch è inoltre necessaria "una nuova regolamentazione del peso dei voti nelle sedi decisionali Bce in proporzione alle responsabilità", e in tale ottica la Germania dovrebbe avere diritto di veto. - Arriva dal quotidiano "Handelsblatt on line" l'attacco dei falchi del governo di Berlino al presidente della Bce Mario Draghi. Secondo Klaus-Peter Willsch (Cdu) e Frank Schaeffler (Fdp), Draghi "ha fatto della Bce un finanziatore di Stati e una bad bank". Per Wilsch è inoltre necessaria "una nuova regolamentazione del peso dei voti nelle sedi decisionali Bce in proporzione alle responsabilità", e in tale ottica la Germania dovrebbe avere diritto di veto.

"La Germania come creditore principale deve ottenere in tutte le questioni diritto di veto", ha ribadito Willsch secondo il quale, con la presidenza di Draghi, la Bce si sarebbe molto allontanata dal suo mandato. Gli fa eco "l'euroribelle" liberale Schaeffler: "Che il voto di Cipro e Malta conti quanto quello tedesco è un errore di costruzione", rileva. Anche secondo l'esponente dell'Fdp è infatti necessaria una riforma del voto all'Eurotower.



Schaeffler sostiene inoltre che, nei fatti, a partire dal primo pacchetto di aiuti alla Grecia nel 2010, sia già avvenuta una "riforma valutaria silenziosa". "Le regole sussistono sul piano formale, ma nella prassi sono state violate fino a diventare irriconoscibili", aggiunge.



Spd: "La Germania garantisce per mille miliardi di euro"

Contro Draghi si schiera anche il portavoce della Spd per la politica economica, Carsten Schneider, sottolineando che a causa della crisi in corso Berlino si trova a dover garantire per un ammontare di mille miliardi di euro. "In totale il rischio di garanzia tedesco è arrivato a mille miliardi, due terzi dei quali vanno messi sul conto della Bce, che prende le sue decisioni in maniera assolutamente non trasparente e non democratica", afferma Schneider.



La Merkel: "La Bce è in linea con la Germania"

La cancelliera tedesca Angela Merkel sostiene che non vi siano divergenze tra Berlino e la Banca centrale europea sulla richiesta di condizioni in cambio degli aiuti ai Paesi in difficoltà. "La Bce - afferma durante una visita di Stato in Canada - è completamente i linea con la Germania".