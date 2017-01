foto Ap/Lapresse

09:35

- Apertura di seduta all'insegna dell'incertezza per Piazza Affari, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee, in attesa della diffusione degli importanti dati macroeconomici statunitensi. L'indice Ftse Mib è stabile a 14.659 punti (+0,01%), mentre l'All Share registra un lieve rialzo dello 0,03% a 15.575. Invariato anche l'indice Star a quota 10.210 punti (+0,03%).