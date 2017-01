foto LaPresse

08:10

- L'indice Nikkei della Borsa giapponese è tornato a salire sopra i 9.000 punti per la prima volta in una settimana, dopo che l'indebolimento dello yen sul dollaro ha messo in luce i titoli legati all'export. L'indice Nikkei termina la seduta in rialzo dell'1,88% a 9.092,76 punti. Il più ampio paniere Topix ottiene un guadagno del +1,58% a 759,12 punti.