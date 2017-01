foto IberPress

13:21

- Borse europee deboli a metà seduta. Chiusa Milano per il Ferragosto, Londra, Parigi, Francoforte e Madrid accusano tutte un calo attorno al mezzo punto percentuale. Il Vecchio Continente segue in scia la flessione dei listini asiatici intimoriti dal rallentamento della crescita in Cina. C'è grande attesa per l'apertura di Wall Street. Intanto lo spread tra Btp e Bund viaggia su 426 punti.