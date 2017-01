foto Ap/Lapresse

- Il premier greco, Antonis Samaras, prospetterà un riscaglionamento del piano di austerità in quattro anni durante gli incontri con Angela Merkel e Francois Hollande previsti per la prossima settimana. Lo scrive il Financial Times, secondo cui Samaras vedrà la cancelliera tedesca a Berlino e il presidente francese a Parigi e prospetterà un piano per tagliare le spese pubbliche in quattro anni invece che in due.