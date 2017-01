Monti mette il taglio dell'Irpef in agenda

foto Ansa Correlati Napolitano: "La revisione della spesa sia equa"

Corte tedesca: "Nessun rinvio sul salva-Stati" 08:27 - Mario Monti starebbe studiando un abbassamento delle tasse, a iniziare dall'Irpef. Lo rivelano indiscrezioni di stampa, secondo le quali prima della pausa estiva, il premier avrebbe iniziato una rapida consultazione con le forze politiche. L'abbassamento delle aliquote potrebbe arrivare già prima di dicembre, ma per Monti condizioni fondamentali sono la compatibilità con gli obiettivi Ue e un accordo politico sui criteri. - Mario Monti starebbe studiando un abbassamento delle tasse, a iniziare dall'Irpef. Lo rivelano indiscrezioni di stampa, secondo le quali prima della pausa estiva, il premier avrebbe iniziato una rapida consultazione con le forze politiche. L'abbassamento delle aliquote potrebbe arrivare già prima di dicembre, ma per Monti condizioni fondamentali sono la compatibilità con gli obiettivi Ue e un accordo politico sui criteri.

Per il presidente del Consiglio resta fondamentale il risanamento dei conti pubblici e la rivitalizzazione dell'economia italiana, ma, secondo quanto riporta il quotidiano "La Repubblica", dopo i colloqui pre-Ferragosto con i leader di Pd e Pdl, si è tornati a parlare di taglio delle tasse.



Pier Luigi Bersani e Angelino Alfano vorrebbe infatti inserire nell'agenda pre elettorale del governo Monti anche l'abbassamento delle aliquote Irpef, considerato un fattore determinante per la crescita.



I paletti di Monti: condoni, obiettivi Ue e accordo forze politiche

Al vaglio di Monti e del ministro dell'Economia sarebbero già una serie di ipotesi per verificare la fattibilità di una riforma fiscale, ma fatti salvi alcuni paletti: no ai condoni, rendere i possibili interventi compatibili con gli obiettivi della spesa pubblica e con gli impegni assunti in Europa e pieno accordo delle forze politiche.



Prima del taglio Irpef, emergenza mercati e debito pubblico

Fondamentali per un'eventuale riforma fiscale saranno gli appuntamenti che l'esecutivo Monti si troverà quindi ad affrontare già dalle prossime settimane: sul fronte dell'emergenza mercati tappe basilari saranno l'Eurogruppo fissato per inizio settembre, la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sullo scudo anti-spread e la riunione del board della Bce. Sarà poi la volta di affrontare il nodo del debito pubblico, con il piano Grilli per la ridurre lo stock del 3-4% attraverso la dismissione degli immobili.



Superati questi step, Monti potrà di nuovo affrontare il problema "crescita" e al centro dei piani per la rivitalizzazione dell'economia potrebbe proprio esserci un riordino delle agevolazioni fiscali e la riduzione delle aliquote Irpef, che potrebbe essere inserita nella Legge di Stabilità di fine anno.